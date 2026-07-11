В Манчестър Юнайтед стартираха подготовка за новия сезон

Тимът на Манчестър Юнайтед стартира подготовка за новия сезон, информира официалният сайт на клуба. Мениджърът на отбора Майкъл Карик изведе своите възпитаници за първа тренировка тази събота, разбира се, без тези, които бяха част от своите национални отбори на Световното първенство. Сред започналите тренировки са играчи като Брайтън Мбемо, Джошуа Зиркзее, Лени Йоро, Мейсън Маунт, ветеранът Том Хийтън и някои от младите таланти на тима. Все още част от своите тимове на Мондиал 2026 са футболисти като Маркъс Рашфорд, за когото информациите в последните дни гласят, че от “Олд Трафорд” опитват да убедят да поднови кариерата си с екипа на “червените дяволи” през следващата кампания.

Манчестър Юнайтед се отказа от една от основните си трансферни цели

Good vibes at Carrington 😄 pic.twitter.com/hKFiP9xk4W — Manchester United (@ManUtd) July 11, 2026

До тази нощ част от Белгия бе Сене Ламенс, който ще се присъедини към отбора след няколко седмици. До момента от Манчестър Юнайтед не са привлекли нито един нов играч, но се очаква в следващите дни да бъдат завършени сделките за бразилеца Андрей Сантош и вратаря Карл Дарлоу. На “Олд Трафорд” продължават да търсят попълнения във всяка една зона на терена, като повечето анализатори твърдят, че приоритет през това лято ще са попълнения в халфовата линия. Първият двубой на тима ще бъде точно след седмица, когато ще се изправят срещу един от тимовете, привлекли най-сериозен интерес на Острова в последните няколко години - Рексъм.

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Снимки: Gettyimages