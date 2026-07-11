ФИФА продава части от терена за финала на Световното първенство срещу 450 долара

ФИФА, която беше критикувана за високите цени на билетите за тазгодишното Световно първенство в Съединените щати, вече предлага за продажба и части от тревната настилка, която ще бъде използвана за финала на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси. Цената на всяко парче е 450 долара.

В официалния онлайн магазин на ФИФА е посочено, че всяко парче трева е с размери 17,5 x 17,5 x 17,5, но не се уточнява дали става въпрос за инчове, сантиметри или милиметри. Световната футболна централа не е отговорила веднага на запитване по електронната поща за повече подробности относно размерите.

„Притежавайте истинско парче от футболната история с автентично парче от терена на финала на Световното първенство на ФИФА 2026, трайно запазено в премиум акрилен корпус с USB сувенир“, гласи описанието в сайта. „Всяко парче съдържа оригинален фрагмент от игралната настилка на емблематичния финал, превръщайки го в уникален колекционерски предмет, който отбелязва едно от най-великите спортни събития в света.“

От ФИФА допълват, че „акрилният USB сувенир разполага със защитен филм за автентичност и представлява елегантен, модерен експонат. Продуктът е поставен в луксозна кутия с панти и специални UV детайли и е създаден за колекционери, фенове и любители на футбола.“ Организацията уточнява, че тревните фрагменти могат да бъдат изпращани само до адреси в Съединените щати и Европа.

„Поръчките няма да бъдат изпращани преди финала на Световното първенство на ФИФА 2026“, посочват още от централата. Качеството на тревното покритие на стадион „МетЛайф“ вече беше предмет на критики от страна на футболисти и треньори. Съоръжението обичайно използва изкуствена настилка за мачовете от НФЛ на Ню Йорк Джайънтс и Ню Йорк Джетс. Междувременно ФИФА предлага стандартни билети за финала на цени до 32 970 долара, а ВИП пакетите с включени храна и напитки струват 34 500 и 32 500 долара.

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