Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

Бразилският Ботафого е напът да финализира сделката по преотстъпването на крилото Нейтън Фернандес в Лудогорец. Преговорите са в заключителна фаза, като споразумението между двата клуба ще включва и задължителна клауза за откупуване, твърди Globo.
От няколко дни 21-годишният футболист е в България, където изчаква финализирането на договора, за да подпише своя контракт. Трансферът ще бъде официално обявен след уреждането на всички детайли.
Лудогорец уреди крило от клуб, който съди
Нейтън не попадаше в плановете на Ботафого за остатъка от сезона. Преди да отпътува за България, играчът е провеждал тренировки отделно от основната група на тима в базата "Еспасо Лоние". Той пристигна в Ботафого от Гремио с договор до края на 2029 г., като стойността на трансфера можеше да достигне 10 милиона долара, включително бонуси.
Престоят му в Ботафого беше белязан от физически проблеми, които му попречиха да запише повече игрови минути. Той взе участие в едва 29 мача, в които записа 15 победи, четири равенства и 10 загуби, отбелязвайки само един гол.
Лудогорец поиска от ФИФА да запази трансферната забрана на Ботафого
Това не е първата сделка между Лудогорец и Ботафого. В началото на 2025 г. "орлите" продадоха Руан Секо на бразилския гранд за 8 милиона евро. През април тази година ФИФА наложи наказание на Ботафого заради неизплащане на сумата по трансфера, но по-късно санкцията беше отменена заради стартирала процедура по оздравяване на клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages