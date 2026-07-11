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Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

  • 11 юли 2026 | 17:50
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Бразилският Ботафого е напът да финализира сделката по преотстъпването на крилото Нейтън Фернандес в Лудогорец. Преговорите са в заключителна фаза, като споразумението между двата клуба ще включва и задължителна клауза за откупуване, твърди Globo.

От няколко дни 21-годишният футболист е в България, където изчаква финализирането на договора, за да подпише своя контракт. Трансферът ще бъде официално обявен след уреждането на всички детайли.

Лудогорец уреди крило от клуб, който съди
Лудогорец уреди крило от клуб, който съди

Нейтън не попадаше в плановете на Ботафого за остатъка от сезона. Преди да отпътува за България, играчът е провеждал тренировки отделно от основната група на тима в базата "Еспасо Лоние". Той пристигна в Ботафого от Гремио с договор до края на 2029 г., като стойността на трансфера можеше да достигне 10 милиона долара, включително бонуси.

Престоят му в Ботафого беше белязан от физически проблеми, които му попречиха да запише повече игрови минути. Той взе участие в едва 29 мача, в които записа 15 победи, четири равенства и 10 загуби, отбелязвайки само един гол.

Лудогорец поиска от ФИФА да запази трансферната забрана на Ботафого
Лудогорец поиска от ФИФА да запази трансферната забрана на Ботафого

Това не е първата сделка между Лудогорец и Ботафого. В началото на 2025 г. "орлите" продадоха Руан Секо на бразилския гранд за 8 милиона евро. През април тази година ФИФА наложи наказание на Ботафого заради неизплащане на сумата по трансфера, но по-късно санкцията беше отменена заради стартирала процедура по оздравяване на клуба.

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Снимки: Gettyimages

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