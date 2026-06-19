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Дунав подписа нов договор с основен спонсор

  • 19 юни 2026 | 14:23
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Дунав подписа нов договор с основен спонсор

Основният спонсор на Дунав остава до "драконите" и в елита, продължавайки своето дългогодишно партньорство с русенци.

Ето какво написаха от клуба:

"Логото на компанията ще бъде върху екипите на отбора за 11-и пореден сезон – едно от най-дългите и устойчиви рекламни партньорства в българския футбол. Winbet беше сред компаниите, които застанаха зад Дунав както в моментите на успех, европейски вечери и незабравими емоции, така и в най-трудните и мрачни периоди от историята на клуба, когато пътят ни премина през Трета лига.

Без подкрепата на нашите лоялни партньори връщането ни обратно към върха едва ли щеше да бъде възможно. Днес, когато клубът отново е изправен пред важен и предизвикателен преход към стандартите на Първа лига, можем да разчитаме на стабилната подкрепа на нашия дългогодишен основен спонсор.

Благодарим за доверието, лоялността и вярата в нашия проект! Заедно продължаваме напред към новите предизвикателства", написаха от клуба.

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