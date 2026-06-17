Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Португалия - ДР Конго
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав взе вратар, минал през Лудогорец

Дунав взе вратар, минал през Лудогорец

  • 17 юни 2026 | 18:30
  • 1018
  • 2
Дунав взе вратар, минал през Лудогорец

Дунав привлече талантливия вратар Пламен Пепеляшев. Стражът пристига в Русе от Добруджа, а преди това преминава през една от най-силните школи в българския футбол – тази на Лудогорец, където вече се е сблъсквал с горещи мачове, като финала за Купата на България за 2023/2024.

Пламен е истинско присъствие под рамката на вратата със неговия сериозен ръст - 195 см. Пътят му преминава през школата на Лудогорец и професионалния футбол в Добруджа, а сега пред него стои нова възможност – да продължи развитието си в Първа лига с екипа на Дунав.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Защитник се разделя с Черно море

Защитник се разделя с Черно море

  • 17 юни 2026 | 17:18
  • 1569
  • 0
Керязов: ММС ще помага за "Армията" с каквото може, положени са основи за нов Национален стадион

Керязов: ММС ще помага за "Армията" с каквото може, положени са основи за нов Национален стадион

  • 17 юни 2026 | 17:14
  • 1935
  • 5
УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 17 юни 2026 | 17:07
  • 15329
  • 27
Официално: Дунав (Русе) привлече Илкер Будинов

Официално: Дунав (Русе) привлече Илкер Будинов

  • 17 юни 2026 | 16:58
  • 863
  • 3
Жребият за ЛЕ провали последната контрола на ЦСКА в Австрия, "червените" спешно търсят нов съперник

Жребият за ЛЕ провали последната контрола на ЦСКА в Австрия, "червените" спешно търсят нов съперник

  • 17 юни 2026 | 16:12
  • 9707
  • 4
ЦСКА 1948 срещу палач на Левски в ЛК

ЦСКА 1948 срещу палач на Левски в ЛК

  • 17 юни 2026 | 15:34
  • 7841
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Португалия и ДР Конго, Роналдо започва шестото си поредно Световно

Съставите на Португалия и ДР Конго, Роналдо започва шестото си поредно Световно

  • 17 юни 2026 | 18:57
  • 3191
  • 9
Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 31191
  • 129
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
  • 36326
  • 100
Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 10882
  • 8
УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 17 юни 2026 | 17:07
  • 15329
  • 27
Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

  • 17 юни 2026 | 16:32
  • 15370
  • 11