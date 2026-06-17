Дунав взе вратар, минал през Лудогорец

Дунав привлече талантливия вратар Пламен Пепеляшев. Стражът пристига в Русе от Добруджа, а преди това преминава през една от най-силните школи в българския футбол – тази на Лудогорец, където вече се е сблъсквал с горещи мачове, като финала за Купата на България за 2023/2024.

Пламен е истинско присъствие под рамката на вратата със неговия сериозен ръст - 195 см. Пътят му преминава през школата на Лудогорец и професионалния футбол в Добруджа, а сега пред него стои нова възможност – да продължи развитието си в Първа лига с екипа на Дунав.

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