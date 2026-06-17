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Португалец е поредният нов в Дунав

  • 17 юни 2026 | 17:46
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Португалец е поредният нов в Дунав

Дунав официално привлече португалския централен защитник Андре Алвеш, който ще подсили отбраната на "драконите" през новия сезон в efbet Лига.

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Роден в Гимараеш – един от историческите центрове на португалския футбол, 24-годишният бранител преминава през школата на португалския клуб Визела, където прави първите важни стъпки в развитието си като футболист.

След това кариерата му преминава през отборите на Певидем, Рио Майор и Бейра-Мар – клубове с традиции в португалския футбол, които изграждат играчи с характер и тактическа дисциплина.

През изминалия сезон Алвеш направи следващата крачка в своята кариера, преминавайки в чешкия Динамо Ческе Будейовице – клуб с богата история и сериозно присъствие в професионалния футбол на Чехия. Там той бързо се утвърди като надеждна фигура в отбраната благодарение на доброто си позициониране, спокойствието при изнасяне на топката и уверената игра в единоборствата.

Висок 185 сантиметра, силен във въздуха и комфортен при играта с топка, Андре е от онези модерни централни защитници, които не просто разрушават атаките на съперника, а помагат за изграждането на собствените.

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