Португалец е поредният нов в Дунав

Дунав официално привлече португалския централен защитник Андре Алвеш, който ще подсили отбраната на "драконите" през новия сезон в efbet Лига.

Официално: Дунав (Русе) привлече Илкер Будинов

Роден в Гимараеш – един от историческите центрове на португалския футбол, 24-годишният бранител преминава през школата на португалския клуб Визела, където прави първите важни стъпки в развитието си като футболист.

След това кариерата му преминава през отборите на Певидем, Рио Майор и Бейра-Мар – клубове с традиции в португалския футбол, които изграждат играчи с характер и тактическа дисциплина.

През изминалия сезон Алвеш направи следващата крачка в своята кариера, преминавайки в чешкия Динамо Ческе Будейовице – клуб с богата история и сериозно присъствие в професионалния футбол на Чехия. Там той бързо се утвърди като надеждна фигура в отбраната благодарение на доброто си позициониране, спокойствието при изнасяне на топката и уверената игра в единоборствата.

Висок 185 сантиметра, силен във въздуха и комфортен при играта с топка, Андре е от онези модерни централни защитници, които не просто разрушават атаките на съперника, а помагат за изграждането на собствените.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google