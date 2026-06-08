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  3. Марио Дилчовски подписа нов договор с Дунав

Марио Дилчовски подписа нов договор с Дунав

  • 8 юни 2026 | 17:58
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Марио Дилчовски подписа нов договор с Дунав

Ръководството на Дунав (Русе) обяви, че Марио Дилчовски е подписал нов договор с "драконите", като той ще бъде част от тима и през следващата кампания.

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"Марио Дилчовски официално поднови своя договор и ще бъде част от състава на "драконите" за предстоящото ни завръщане в елита на българския футбол!

Дилчовски бе важна част от колектива, който извоюва шампионската титла във Втора лига. Неговият професионализъм, трудолюбие и себераздаване в тренировъчния процес и мачовете са сред качествата, на които спортно-техническият щаб ще разчита за сериозните предизвикателства в Първа лига.

Пожелаваме на Марио много здраве, пълноценна лятна подготовка, сезон без контузии и много успехи и победи със синьо-бялата фланелка", написаха от клуба.

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