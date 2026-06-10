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Дунав започна подготовка с 18 футболисти

  • 10 юни 2026 | 21:21
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Дунав започна подготовка с 18 футболисти

Дунав (Русе) започна тази вечер подготовката си за предстоящия сезон в efbet Лига с 18 футболисти. Началото бе поставено с водосвет, отслужен от отец Недялко от Русенската митрополия. Футболистите бяха изведени на терена на стадион "Дунав" от новия старши треньор на отбора Емануел Луканов. Той обясни, че в Русе е бил привлечен от структурата, базата и начина на ръководене. По думите му това е много добро място за работа. 

"Целите са да се установим в Първа лига. В идните дни се очакват още футболисти да се включат към подготовката, като се търсят и нови попълнения за всички зони", каза Луканов. 

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Председателят на Управителния съвет на Дунав Диян Димов съобщи, че клубът е подписал с още двама футболисти, като предстои техните имена да бъдат обявени.

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"Целта е да се утвърдим в елита, да се представим максимално добре и колкото може по-нагоре в класирането. Финансовото състояние на клуба е добро. Всяка година си правим равносметка какви са ни възможностите и спрямо това подсигуряваме футболисти, треньори и персонал. Досега сме подписали нови договори с фирми, които са ни помагали, със завишени условия, така че имаме нормален бюджет за Първа лига. Нека се спре да се спекулира, че нямаме финанси. Въпросът е да направим боеспособен отбор, да продължим да работим професионално и да постигаме резултати", каза Диян Димов. 

Футболистите на Дунав ще се подготвят в Русе до началото на сезона. Предстоят и шест контролни мача - с Добруджа, Локомотив (Горна Оряховица), Спартак (Варна), Черно море, Ботев (Враца), като се очаква потвърждение и за двубой с Рапид (Букурещ).

Снимка: rusemedia.com

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