Дунав обяви нов защитник от Колумбия

Дунав (Русе) официално обяви първото си ново попълнение. След като в последните дни “драконите” обявяваха само нови договори с досегашни футболисти, сега отборът привлече Хосе Кабаркас. Централният защитник от Колумбия пристига в Русе от Македония (Гьорче Петров).

Марио Дилчовски подписа нов договор с Дунав

Ето какво пишат от Дунав:

Селекцията за Първа лига официално започна! Редиците на „драконите“ се подсилват в дефанзивен план с привличането на централния защитник Хосе Кабаркас.

24-годишният бранител пристига в Русе след престой в елита на Северна Македония с екипа на Македония (Гьорче Петров). През изминалата кампания той бе сред основните фигури в състава, като записа 30 официални мача и отбеляза 4 попадения, пристигайки у нас с репутацията на един от най-добрите защитници в местната дивизия.

Преди престоя си в Европа, Кабаркас е трупал професионален опит в родната Колумбия, където е носил екипите на отборите на Киндио и Си Би Джей Кали.

Всички в Русе пожелаваме на Хосе бърза аклиматизация, здраве, ползотворна лятна подготовка и много успехи на футболния терен в елита!

Добре дошъл в семейството на „драконите“, Хосе!

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