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Георги Китанов остава в Дунав (Русе)

  • 6 юни 2026 | 14:13
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Георги Китанов остава в Дунав (Русе)

Новакът в efbet Лига Дунав (Русе) обяви, че вратарят Георги Китанов е подписал нов договор с клуба. Стражът беше твърд титуляр за "драконите" през миналия сезон, когато тимът завърши на първо място във Втора лига и си гарантира промоция в елита.

Контузен нападател подписа нов договор с Дунав
Контузен нападател подписа нов договор с Дунав

Ето какво написаха от клуба:

"Имаме удоволствието да съобщим, че сигурността под рамката на вратата ни е гарантирана! Георги Китанов официално парафира своя нов контракт с клуба и остава част от редиците на „драконите“ за предстоящото ни участие в Първа лига.

През изминалия шампионски сезон стражът бе неизменен и твърд титуляр, превръщайки се в истински стълб за нашата отбрана. С впечатляващите 22 „сухи мрежи“, той имаше огромен принос за спечелването на титлата във Втора лига и стабилното представяне на целия отбор.

Пореден футболист подписа нов договор с Дунав
Пореден футболист подписа нов договор с Дунав

Китанов притежава солидна визитка и натрупан богат опит по терените на най-високото ниво в българския футбол. Неговата рутина, класа и хладнокръвие ще бъдат от ключово значение за стабилността и сигурността на отбора пред сериозните предизвикателства в елита.

Дунав задържа един от опитните си защитници
Дунав задържа един от опитните си защитници

Пожелаваме на Георги много здраве, железен дух и още безброй „заключени“ врати със синьо-бялата фланелка! Продължаваме напред заедно!".

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Снимки: Startphoto

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