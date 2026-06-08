Дунав обяви раздяла с капитана на отбора

Дунав (Русе) съобщи, че пътищата на клуба и досегашния капитан на отбора Камен Хаджиев се разделят. За времето, в което защитаваше честта на "синьо-бялата" фланелка, той се превърна в неизменна част от сърцето на тима.

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Хаджиев записа 71 официални мача за "драконите", в които успя да отбележи и 9 попадения - впечатляваща статистика, гарнирана с много борба и раздаване до последния съдийски сигнал във всяка една среща. Той носеше с огромна отговорност капитанската лента и бе истински лидер на отбора, повеждайки съотборниците си включително и през изминалата шампионска кампания във Втора лига. Неговият безспорен опит, твърд характер и непримирим дух изиграха ключова роля в тежките битки по пътя към голямата цел - извоюването на титлата и дългоочакваното завръщане на Русе в елита на българския футбол.

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"Изказваме своите най-искрени благодарности към Камен за професионализма и оставената следа в историята на клуба. Пожелаваме му много здраве, късмет и бъдещи успехи както в професионален, така и в личен план!", написаха "драконите".

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