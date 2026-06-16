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Дунав запазва ядрото си

  • 16 юни 2026 | 11:47
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Дунав запазва ядрото си

Председателят на Управителния съвет на Дунав Диян Димов съобщи, че отборът ще запази основния гръбнак от 13 футболисти, извоювали промоция за елита като първенци на Втора лига.

Последният, който преподписа своя контракт с "драконите", бе френският стрелец Ибрахим Кейта. Нападателят пристигна в Русе през лятото на 2025 г. и се отличи с 10 гола във втория ешелон.

С настоящи договори с клуба за следващия състезателен цикъл или за по-дълъг период са още Георги Китанов, Стоян Предев, Марио Дилчовски, Димитър Тодоров, Радослав Апостолов, Кристиян Господинов, Красимир Тодоров, Хюсеин Кельовлуев, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев. Обвързани с тима остават също Акила Монтейро и Елисе Су, които продължават възстановяването си от контузии, сполетели ги през пролетта. Ръководството води преговори и за нов договор с Билал Ел Баккали Салах, подложил се на операция на коленни връзки през април.

Дунав обаче се раздели с капитана си Камен Хаджиев, който избра да премине във Вихрен Сандански. Договорът на полузащитника Ивалдо Руфе бе прекратен по взаимно съгласие, а с отбора няма да продължат младият страж Марио Младенов, както и игралите под наем Борислав Маринов и Преслав Бачев.

Към момента русенци официално обявиха договорите на бившия халф на Берое Стефан Гаврилов и колумбийския бранител Хосе Кабаркас. Двамата се включиха в първото занимание на тима за новия сезон, проведено на 10 юни под наставленията на старши треньора Емануел Луканов.

"Селекцията е отворен процес. Преговаряме сериозно и с още няколко футболисти, като предстои да обявим привличането им след финализиране на договорите", отбеляза още Диян Димов.

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