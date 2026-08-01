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  3. Вуцов: Ако отстрани е изглеждал лесен мачът, това е заради нашата игра

Вуцов: Ако отстрани е изглеждал лесен мачът, това е заради нашата игра

  • 1 авг 2026 | 21:39
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Вратарят на Левски Светослав Вуцов говори след победата на своя тим над Септември. “Сините” победиха убедително с 3:0 на “Герена”.

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

“Труден беше мачът, ако отстрани е изглеждало леко, е заради добрата наша игра. Всичко друго освен трите точки беше неприемливо.

Както е тежко за нас времето, така и е за противника. Нормално, няма какво да чакаме. Предстои ни още по-тежко изпитание,

За Кайрат ще се подготвим, като старши треньорът ни даде указания, ние ги спазим и да се поздравим с успеха”,

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