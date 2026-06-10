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Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
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Дунав се подсили с българин

  • 10 юни 2026 | 16:54
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Дунав се подсили с българин

Редиците на „драконите“ се подсилват с опитен дефанзивен полузащитник за предстоящите битки в efbet Лига. Днес официално обявяваме привличането на халфа Стефан Гаврилов!

25-годишният българин пристига у нас след престой в старозагорския Берое.

Преди това той е натрупал солиден опит в Първа лига, защитавайки емблемите на Ботев (Враца) и Септември (София). Гаврилов е бивш младежки национал на България, което говори за неговата класа и потенциал.

Футболистът е юноша на Левски, като е преминал и през силната школа на английския Шефилд Уензди, което допълва неговия футболен профил.

Очакваме Стефан да донесе по-голяма стабилност и опит в централната зона на терена за отбора в елита.

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