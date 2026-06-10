Дунав се подсили с българин

Редиците на „драконите“ се подсилват с опитен дефанзивен полузащитник за предстоящите битки в efbet Лига. Днес официално обявяваме привличането на халфа Стефан Гаврилов!
25-годишният българин пристига у нас след престой в старозагорския Берое.
Преди това той е натрупал солиден опит в Първа лига, защитавайки емблемите на Ботев (Враца) и Септември (София). Гаврилов е бивш младежки национал на България, което говори за неговата класа и потенциал.
Футболистът е юноша на Левски, като е преминал и през силната школа на английския Шефилд Уензди, което допълва неговия футболен профил.
Очакваме Стефан да донесе по-голяма стабилност и опит в централната зона на терена за отбора в елита.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google