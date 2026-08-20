С два месеца закъснение Конате подписа с Реал Мадрид и си избра нов номер

Ибрахима Конате е поредният нов футболист на Реал Мадрид, който подписа личния си договор с клуба чак сега. От “Бернабеу” показаха как днес френският защитник парафира контракта си, макар трансферът му да беше обявен още на 18 юни. Споразумението с кралския клуб е до 2030 г.

Конате получи фланелката с №16, която през миналия сезон беше Гонсало Гарсия.

Бранителят дойде със свободен трансфер от Ливърпул, където носеше №5.

Преди него тези дни Реал Мадрид направи същите церемонии с треньора Жозе Моуриньо и халфа Бернардо Силва. Очаква се по същия начин да се процедира и с останалите нови играчи. На тези събития не са допускани медии, като единствено въпроси задават от клубната медия на “белите”.

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