Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. С два месеца закъснение Конате подписа с Реал Мадрид и си избра нов номер

С два месеца закъснение Конате подписа с Реал Мадрид и си избра нов номер

  • 20 авг 2026 | 15:15
  • 2606
  • 2
С два месеца закъснение Конате подписа с Реал Мадрид и си избра нов номер

Ибрахима Конате е поредният нов футболист на Реал Мадрид, който подписа личния си договор с клуба чак сега. От “Бернабеу” показаха как днес френският защитник парафира контракта си, макар трансферът му да беше обявен още на 18 юни. Споразумението с кралския клуб е до 2030 г.

Конате получи фланелката с №16, която през миналия сезон беше Гонсало Гарсия.

Бранителят дойде със свободен трансфер от Ливърпул, където носеше №5.

Преди него тези дни Реал Мадрид направи същите церемонии с треньора Жозе Моуриньо и халфа Бернардо Силва. Очаква се по същия начин да се процедира и с останалите нови играчи. На тези събития не са допускани медии, като единствено въпроси задават от клубната медия на “белите”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ромеро разкри какво му е казал Симеоне и коментира ситуацията с Алварес при представянето си в Атлетико

Ромеро разкри какво му е казал Симеоне и коментира ситуацията с Алварес при представянето си в Атлетико

  • 20 авг 2026 | 16:38
  • 227
  • 0
Глава III: Кансело в Барселона, но този път е по-различно

Глава III: Кансело в Барселона, но този път е по-различно

  • 20 авг 2026 | 16:17
  • 458
  • 0
Голям гаф поставя под въпрос делото "Марадона"

Голям гаф поставя под въпрос делото "Марадона"

  • 20 авг 2026 | 15:58
  • 381
  • 0
Роналдиньо се завръща във футбола с италианския Равена

Роналдиньо се завръща във футбола с италианския Равена

  • 20 авг 2026 | 15:35
  • 752
  • 1
Реал Мадрид отново е най-скъпата и най-силна футболна марка в света

Реал Мадрид отново е най-скъпата и най-силна футболна марка в света

  • 20 авг 2026 | 14:55
  • 781
  • 0
Манчестър Сити е получил негативен отговор за Адам Уортън

Манчестър Сити е получил негативен отговор за Адам Уортън

  • 20 авг 2026 | 14:48
  • 1032
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 22788
  • 50
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 25077
  • 127
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 10541
  • 7
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 8944
  • 38
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 6877
  • 4
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 5982
  • 5