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Голям гаф поставя под въпрос делото "Марадона"

  • 20 авг 2026 | 15:58
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Голям гаф поставя под въпрос делото "Марадона"

Делото за смъртта на Диего Марадона продължава в съда в Сан Исидро на фона на скандал, който избухна по време на последното заседание. Тогава беше разкрито, че медицинската комисия погрешно е анализирала изследвания, принадлежащи на Дон Диего, бащата на бившия футболист.

В центъра на сегашното заседание ще бъдат психиатрите Хосе Луис Ковели и Енрике Гайего. Двамата са сред специалистите, които са били част от медицинската комисия, анализирала медицинската история на Марадона и изготвила заключения за здравословното му състояние и обстоятелствата около смъртта му.

Съдебният процес, който вече има над 30 заседания и седем обвиняеми медицински специалисти, се възобновява след ден, в който едно от основните доказателства по делото и работата на интердисциплинарната медицинска комисия отново бяха поставени под въпрос.

Комисията започва работа през март 2021 г. по искане на съда в Сан Исидро, за да анализира обстоятелствата около смъртта на Марадона. В нея участват официални експерти, както и такива от страна на защитата и ищците. Тя изготвя доклад за здравословното състояние на „Десетката“ и грижите, които е получавал през последните си дни.

Грешката излезе наяве, докато един от 20-те експерти, участвали в процедурата, даваше показания. По време на разпита един от адвокатите прегледа документацията и забеляза, че едно от изследванията, използвани за анализ на бъбречната функция на Диего, не е негово, а на баща му, Дон Диего Марадона, който също е бил лекуван от „Суис Медикал“ през 2015 г.

Разкритието предизвика остри реакции сред страните по делото. Франсиско Онето, защитник на неврохирурга Леополдо Луке, определи случилото се като „скандално“, въпреки че смята, че не става въпрос непременно за умишлено действие.

Сега съдът трябва да продължи с изслушването на показанията на специалистите, участвали в медицинската комисия. Тази нова фаза от процеса се счита за ключова, тъй като експертите ще трябва да обяснят заключенията, до които са стигнали относно здравословното състояние на Марадона, и начина, по който са изготвени докладите, които са част от разследването.

Съдебният процес цели да установи дали седемте обвинени специалисти носят наказателна отговорност за смъртта на Марадона, настъпила на 25 ноември 2020 г., докато той е бил под домашно лечение в къща в квартал „Сан Андрес“ в Тигре.

Настоящият процес се провежда след анулирането на първия поради скандал с бившия съдия Хулиета Макинтач, която беше отстранена, след като се разбра за участието ѝ в документален филм по случая. Новото дело започна през април тази година и има за цел да определи дали е имало небрежност от страна на специалистите, които са се грижили за бившия футболист през последните му дни.

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