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Ромеро разкри какво му е казал Симеоне и коментира ситуацията с Алварес при представянето си в Атлетико

  • 20 авг 2026 | 16:38
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Новото попълнение на Атлетико Мадрид Кристиан Ромеро официално бе представен като играч на "дюшекчиите". Аржентинският национал, който дойде от Тотнъм за сумата от близо 40 млн. евро, ще носи фланелка с номер 21 и на пресконференцията демонстрира амбициите си в новия си отбор.

Атлетико Мадрид обяви привличането на Ромеро
Атлетико Мадрид обяви привличането на Ромеро

„Благодаря за думите на президента на клуба. От известно време казвах на близките си, че искам да направя тази промяна. Това е важен ден за нас, да пристигна в толкова голям клуб. Предстои страхотен сезон и аз съм готов.

Няколко пъти съм се изправял срещу Атлетико Мадрид и подкрепата на хората се усеща. Затова нямам търпение да се състезавам със съотборниците си и се надявам да оправдая очакванията. Благодарен съм за усилията, които клубът положи, за да ме привлече, и ще се опитам да върна доверието, което ми гласуваха. Искам да оставя името си в историята на клуба, а единственият начин за това е като печеля", започна Ромеро.

На въпрос дали е създаден за Атлетико, бранителят отговори: „Надяваме се да е така. Смятам, че след всички думи, които Хулиан и Чоло ми казаха... Надявам се да бъда на ниво и да запиша името си в историята на този велик клуб.“

Фенове на Атлетико Мадрид обиждаха Алварес с "Кучи син"
Фенове на Атлетико Мадрид обиждаха Алварес с "Кучи син"

Аржентинецът бе запитан и за ситуацията със сънародника си Хулиан Алварес, който иска да напусне Атлетико, на което отговори: "Виждам го много добре. Виждам го както винаги – момче с желание да продължава да вкарва голове, с желание да радва хората... Виждам го много отдаден и това ме прави много щастлив.“

Ромеро разкри и какво е говорил с него треньорът на Атлетико Диего Симеоне: „Поиска от мен да бъда лидер на терена, да помагам на съотборниците си. Да се чувствам част от това семейство. Ще се чувствам комфортно.“

За пристигането си в Атлетико футболистът добави: „Това беше предизвикателство, което ми оставаше в кариерата. Исках да играя в трите най-важни първенства в Европа и ми остава малко, за да го постигна. Миналия сезон не се получи поради стечение на обстоятелствата, но съм много развълнуван. Искам да се подготвя, за да бъда скоро със съотборниците си.“

Относно амбицията за спечелване на трофеи, аржентинецът беше категоричен: „Всеки, който се състезава, винаги иска да печели. Няма играч в Атлетико, който да мисли по друг начин. Трябва да вървим стъпка по стъпка, но винаги с манталитет на победители. Капитанът говори вчера и предаде това послание още от първия ден. Дано вдигнем някой трофей този сезон.“

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