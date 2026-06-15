Де ла Фуенте: Ямал е готов за игра, но няма да е титуляр, трансферът в Реал няма да се отрази на Кукурея

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте говори пред медиите преди утрешния първи мач за „Ла фурия“ на Мондиал 2026 срещу абсолютния дебютант Кабо Верде.

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Запитан за почти сигурното преминаване на Марк Кукурея в Реал Мадрид, треньорът каза: „Това изобщо няма да му повлияе. Същото ни се случи и на Евро 2020. Ние ще се радваме на ситуации, които правят играчите щастливи. Това не създава неудобна ситуация. Никой не би направил нещо, което да се отрази на групата. Радваме се. Това е добра новина и я празнуваме. Аз съм толкова щастлив, колкото и те. За националния отбор Кукурея би могъл да бъде един от най-добрите в света, винаги съм бил убеден в него.“

🇪🇸🎙️ De la Fuente insinúa que Lamine Yamal tendrá minutos ante Cabo Verde:



💬 "Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo, pero no para los 90 minutos.



💬 "Podrá jugar unos minutos, no se puede decir cuántos".



💬 "Seguimos las indicaciones del cuerpo técnico." pic.twitter.com/39vXO9kuGU — Diario SPORT (@sport) June 14, 2026

„Ямал? Той е в добра форма и пристигна точно когато искахме. Чувства се много добре, както и останалите, които имаха проблеми. Всички са на разположение, но тримата (Виктор Муньос, Нико Уилямс и той) няма да започнат като титуляри. Ще видим как ще се развие мачът. Следваме указанията на медицинските екипи на Барса и на нашия. Те посочват, че е готов да играе утре без проблеми. В футбола никога не знаеш какво може да се случи. Не е готов за 90 минути, но е готов за едно полувреме, не знам колко. В отлична форма е да играе няколко минути и лекарите са съгласни с това решение“, добави Де ла Фуенте.

Запитан дали този формат на Мондиала е по-лесен, треньорът отговори: „Не мисля, че е така. Това е турнир, в който виждаме, че има голяма равнопоставеност. Има резултати, на които никой не е залагал, и това показва нивото на много отбори, които нямат медийно признание, но притежават футболна стойност. Смятам, че непосредственото предизвикателство, това срещу Кабо Верде, е най-важното на Световното първенство. Така го посрещаме. После ще дойде следващото. Ако някой мисли, че утрешният мач ще е лесен, греши.“

„Виждам ентусиазъм, много очевиден през това време. Желание, те са много конкурентни играчи. Знаят, че това е звезден момент за тях на Световното първенство. Мнозина дебютират. Няма нищо по-красиво от това да се изправиш пред предизвикателство с ентусиазъм и убеденост. Придаваме голямо значение на тази идея за единство, близост и превръщане на всичко, което се изисква от теб, в нещо като семейство. Това е екип“, каза още селекционерът на Испания.

🎙️ "Cabo Verde ha sido capaz de dejar fuera a Camerún y tiene futbolistas que juegan en ligas europeas".



➡️ "El partido de mañana nos va a exigir mucho ante un equipo muy táctico y muy rápido".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/XSrtMjOoMn — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 14, 2026

„Кабо Верде е отбор с много ясно определени тактически концепции. Развива играта си много добре. Имат физически силни футболисти. Много от тях играят в Европа и притежават това конкурентно ниво. Това ще бъде мач, който ще ни наложи да дадем най-доброто от себе си, за да се състезаваме. Трябва да започнем турнира с увереност. Увереност за бъдещето – това е значението на първия мач. Тези турнири ги печели този, който е най-ангажиран от самото начало. Няма място за грешки. Ключово е да започнем добре, както от футболна, така и от психологическа гледна точка“, добави той за противника.

Що се отнася до вратарския пост, де ла Фуенте каза: „Имаме трима изключителни вратари. Най-накрая успяхме да накараме хората да говорят за Давид Рая. Жоан Гарсия, Унай Симон и той са едни от най-добрите вратари в света. Нека се наслаждаваме на тях“.

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Снимки: Imago