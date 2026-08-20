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Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
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Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

ЦСКА има всички шансове да отстрани гръцкия ОФИ Крит и да продължи успешното си европейско участие, уповавайки се на тактическата си дисциплина и стабилната дефанзивна игра. Това заяви бившият защитник и треньор на „червените“ Адалберт Зафиров в предаването „ЦСКА на фокус“ по Sportal.bg. 

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ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

Той е категоричен, че високите температури няма да повлияят сериозно на тима и че треньорският щаб няма да изневери на печелившия си стил.

„Ицо Янев ще прибегне при същата схема, ще играе при всички случаи, това му носи успех в Европа. Той ще играе с трима централни защитници, с двама крайни. Абсолютно съм оптимист, защото през годините ОФИ Крит не е бил някакъв огромен фактор в Гърция. В момента наистина вървят добре, щом успяха да бият и АЕК за Суперкупата, ще представляват трудност, но ЦСКА се справи с далеч по-класни отбори като Макаби и Карабах. Мисля, че отборът има абсолютната възможност да влезе във фазовата група“, категоричен бе Зафиров.

Ключът към успеха, според специалиста, се крие в отлично организираната отбрана, която не допуска лесни възможности пред противника.

„ЦСКА показа, че може да играе срещу силни отбори, показа начина, по който трябва да играе. В смисъл – добре организирани във фаза защита, добре затворени, да не се допуска евентуално стрелба към вратата и да не се допускат положения. Гбамен има невероятни качества за нашето първенство, наистина е топ попадение за ЦСКА. Той във фаза защита е почти безгрешен.“

Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме
Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

Средната линия на „армейците“ също получава висока оценка от бившия капитан на отбора, като според него тя носи нужната сигурност и баланс в ключовите моменти.

„В средата на терена според мен тази тройка никога не би я сменил, защото му донася резултат. Това са Жордао, Сенси и Ебонг. Сенси играе с огромна лекота, което много ми харесва.“

В хода на разговора, подкрепен с данни от статистическата платформа Wyscout, бяха дискутирани и някои трудности в играта на ЦСКА, предимно свързани с по-ниския процент успешни центрирания от фланговете. Зафиров отчете разликата в ефективността:

„При Мартино са за мен по-успешни центриранията и подаванията, влизанията са му много по-остри и по-интересни, винаги дават някаква по-голяма острота, докато при Пастор има наистина по-голям брак", заяви бившият бранител.

Въпреки тези детайли за изчистване, стабилността в защита и прагматизмът във всички фази на играта вдъхват увереност, че „червените“ имат нужния арсенал и европейски опит, за да преодолеят гръцкото препятствие по пътя към същинската фаза на европейските клубни турнири.

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