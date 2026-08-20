Роналдиньо се завръща във футбола с италианския Равена

Бразилската легенда Роналдиньо пристигна на летище Форли в Италия в четвъртък, преди официалното си представяне в отбора от италианската Серия Ц – Равена.

Повече от десетилетие след като прекрати кариерата си, 46-годишният бивш футболист е регистриран като играч, но също така ще поеме ролята на технически треньор и става акционер в клуба.

Придружен от президента на Равена Иняцио Чиприани и мениджъра по клубни връзки Лоренцо Тонети, Роналдиньо поздрави феновете, преди да бъде отведен с автомобил.

В своята бляскава кариера Роналдиньо спечели Световното първенство с Бразилия през 2002 г. и „Златната топка“ през 2005 г.

Той също така помогна на Барселона да спечели две титли в Ла Лига и Шампионската лига през сезон 2005-06 г.

За последно Роналдиньо игра професионално за Флуминензе през 2015 г. Престоят му в Равена ще бъде вторият му период в Италия, след като носи екипа на Милан между 2008 и 2011 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google