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Роналдиньо се завръща във футбола с италианския Равена

  • 20 авг 2026 | 15:35
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Бразилската легенда Роналдиньо пристигна на летище Форли в Италия в четвъртък, преди официалното си представяне в отбора от италианската Серия Ц – Равена.

Повече от десетилетие след като прекрати кариерата си, 46-годишният бивш футболист е регистриран като играч, но също така ще поеме ролята на технически треньор и става акционер в клуба.

Придружен от президента на Равена Иняцио Чиприани и мениджъра по клубни връзки Лоренцо Тонети, Роналдиньо поздрави феновете, преди да бъде отведен с автомобил.

В своята бляскава кариера Роналдиньо спечели Световното първенство с Бразилия през 2002 г. и „Златната топка“ през 2005 г.

Той също така помогна на Барселона да спечели две титли в Ла Лига и Шампионската лига през сезон 2005-06 г.

За последно Роналдиньо игра професионално за Флуминензе през 2015 г. Престоят му в Равена ще бъде вторият му период в Италия, след като носи екипа на Милан между 2008 и 2011 г.

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