Реал Мадрид отново е най-скъпата и най-силна футболна марка в света

За трета поредна година Реал Мадрид е определен за най-ценната футболна марка в света, а за пета поредна – за най-силната, според последния доклад на консултантската компания „Бранд Файнанс“. Докладът, озаглавен „Футбол 50-2026“, оценява марката на испанския гранд на 2,4 милиарда евро, като ѝ присъжда рейтинг на силата от 95,8 от общо 100 точки.

Стойността на марката на клуба е нараснала с 25%, поставяйки нов рекорд от 2,4 милиарда евро. В своя анализ „Бранд Файнанс“ подчертава, че Реал Мадрид се е превърнал в „първия футболен клуб, който надхвърля 2 милиарда евро стойност на марката в над 20-годишната история на тази класация“. Това се случва след регистрирането на нови рекордни приходи от 1,221 милиарда евро за фискалната 2025/26 година, което бележи трета поредна година, в която клубът подобрява световните рекорди за приходи във футбола.

Ефектът „Бернабеу“

Консултантската фирма отбелязва също, че „Реал Мадрид е укрепил търговските си позиции благодарение на завършването на реконструкцията на стадион „Бернабеу“. Сезон 2025/26 е първата пълна година, в която обновеният стадион функционира почти на пълен капацитет, което води до значителен ръст на приходите от мачове, кетъринг, музейни посещения и туризъм“.

Най-силната футболна марка

„Бранд Файнанс“ определя силата на марките и чрез показатели, които оценяват инвестициите в маркетинг, репутацията сред заинтересованите страни и търговските резултати. В тази категория Реал Мадрид запазва лидерската си позиция за пета поредна година, постигайки резултат от 95,8 от 100 и най-високата възможна оценка.

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