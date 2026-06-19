Фенербахче взе голмайстора на Майорка

Нападателят на Майорка Ведат Муричи ще продължи кариерата си във Фенербахче, съобщи пресслужбата на турския клуб.

32-годишният косовар ще пристигне в Истанбул вечерта на 18 юни, за да премине медицински прегледи и да завърши сделката. Преди това той игра за Фенербахче от 2019 до 2020 г.

Vedat Muriqi İstanbul’da. 💛💙



Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.



🔗 https://t.co/iKYHuRm8m2 pic.twitter.com/zR5pEuCP26 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2026

Миналия сезон Муриджи отбеляза 23 гола в 37 мача и завърши втори в класацията на голмайсторите в Ла Лига, след нападателя на Реал Мадрид Килиан Мбапе.

Нападателят е в Майорка от 2022 г. Преди това е играл и за Лацио, Ризеспор, Генчлербирлиги, Гиресунспор и албанския отбор Теута.

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