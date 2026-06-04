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Президентът на Фенербахче бе осъден заради подстрекателство към незаконни залагания

  • 4 юни 2026 | 15:17
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Президентът на Фенербахче бе осъден заради подстрекателство към незаконни залагания

Президентът на Фенербахче Садетин Саран днес бе осъден на две години и половина затвор по обвинение в подстрекателство към незаконни залагания, съобщават турските медии. Присъдата е част от предприетите миналата есен мащабни разследвания на Турската футболна федерация (TФФ) срещу незаконните залагания в местния футбол.

Според информациите обвиненията срещу Саран произтичат от твърдения, че по време на мачове са били излъчвани незаконни реклами за залагания чрез медийна група, която той притежава.

В рамките на мащабните разследвания на ТФФ миналата година бяха задържани редица футболисти, мениджъри, съдии и собственици на клубове, обвинени в участие и връзки с незаконни залагания.

Заради разследванията миналата година Федерацията отстрани и повече от 150 футболни съдии, а през януари турските власти иззеха контрола над футболния клуб от Суперлигата Еюпспор, чийто президент също бе задържан заради незаконни залагания.

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