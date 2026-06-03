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Агентът на Чалханоолу преговаря с кандидат за президент на Фенербахче

  • 3 юни 2026 | 02:33
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Агентът на Чалханоолу преговаря с кандидат за президент на Фенербахче

Агентът на халфа на Интер Хакан Чалханоолу е в Истанбул за среща с Хакан Сафи – кандидат за президентския пост във Фенербахче.

Футболистът никога не е крил, че е израснал като привърженик на вечния съперник Галатасарай и винаги се е смятало, че евентуален негов трансфер в Турция би бил насочен към сбъдването на тази детска мечта.

Сега обаче турският трансферен експерт Яъз Сабунджуоглу твърди, че агентът на Чалханоолу е пристигнал в Истанбул за среща с Хакан Сафи. Това е любопитно, тъй като Сафи е кандидатът за президент, който работи съвместно с легендата на Милан Паоло Малдини.

Всичко е в много начална фаза, като се има предвид, че Хакан Сафи е само кандидат и далеч не е сигурно, че ще стане президент на Фенербахче, камо ли да може да договаря трансфери.

От Интер също изглежда нямат реално намерение да се разделят с Чалханоолу, който е водеща фигура в състава на Кристиан Киву.

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Снимки: Gettyimages

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