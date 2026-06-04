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Моуриньо съди Турската футболна федерация в Страсбург

  • 4 юни 2026 | 19:43
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Моуриньо съди Турската футболна федерация в Страсбург

Жозе Моуриньо е подал жалба в Европейския съд по правата на човека заради дисциплинарни санкции, които е получил, докато е бил треньор на Фенербахче, съобщава агенция „Ройтерс“. Съдът в Страсбург е приел молбата на португалския треньор, се казва в съобщение на уебсайта му, и е поискал становище от турското правителство.

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Моуриньо оспорва глоба от 600 000 турски лири (13 074,74 долара) плюс забрана за един мач, наложена от Турската футболна федерация (ТФФ) през ноември 2024 година. Централата го е наказала за неспортсменско поведение към феновете на съперника по време на мач и за последвали коментари в пресата, критикуващи съдийските решения. В жалбата си Моуриньо твърди, че правото му на справедлив процес е било нарушено, тъй като дисциплинарните и арбитражните комисии на ТФФ не са независими от президента и борда на директорите на футболната федерация.

63-годишният специалист също така счита, че правото му на мотивирано обяснение е било нарушено, тъй като федерацията не го е уведомила за официалните мотиви за решението си. И той твърди, че наказанията са нарушили правото му на свобода на словото, наказвайки го за това, че е изразил мнението си за съдиите. ЕСПЧ поиска от турските власти да разгледат въпроса дали футболните комисии са осигурили независим и безпристрастен трибунал и дали са взели предвид правото на Моуриньо на свобода на словото спрямо интересите на спортната федерация.

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След като се раздели с Фенербахче след загубата им в плейофите на Шампионската лига през август, Моуриньо се присъедини към Бенфика, но е свързван със завръщане в Реал Мадрид

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