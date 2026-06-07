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Фенербахче с нов стар президент

  • 7 юни 2026 | 23:56
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Фенербахче с нов стар президент

Азиз Йълдъръм отново е президент на Фенербахче. Една от най-влиятелните фигури в историята на турския футбол спечели извънредното изборно общо събрание на клуба и се завръща начело на гранда от Истанбул. 73-годишният бизнесмен получи 17 245 гласа, докато неговият съперник Хакан Сафи остана с 9 927 гласа.

Завръщането на Йълдъръм е сериозен момент в историята на клуба. Той вече бе президент на Фенербахче в продължение на две десетилетия между 1998 и 2018 г. Първият му период начело на клуба бе свързан със значими спортни успехи, големи инвестиции в инфраструктурата и сериозно развитие на марката Фенербахче. Сега амбицията на Йълдъръм е да върне клуба към водеща роля в турския футбол и да засили отново позициите му на европейската сцена, след като тимът през последните две години се провали в квалификациите за Шампионската лига, последните четири сезона неизменно не може да измести Галатасарай от върха в местната Сюперлиг, а последната титла дойде през 2014 г.

Последните години от предишния мандат на Йълдъръм бяха белязани от сериозни съдебни битки, включително около скандала с предполагаемото уреждане на мачове през 2011 г., по който впоследствие бе оневинен. През 2018 г. Йълдъръм загуби изборите от Али Коч, което сложи край на 20-годишното му управление. Сега той се завръща на поста с подкрепата на значителна част от членовете на клуба и с очакването да започне нова ера за Фенербахче.

СНИМКА: Fenerbahçe SK// Twitter

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