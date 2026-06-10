Вторият голмайстор в Ла Лига се завръща във Фенербахче

От Фенербахче се споразумяха с Майорка за привличането на нападателя Ведат Муричи, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

Да вкараш 23 гола и да изпаднеш

Трансферната сума по сделката е в размер на 15 млн. евро, но 40% или 7 млн. от нея ще отиде в касата на бившия му клуб Лацио. Муричи пък ще подпише договор до лятото на 2029-а. Така косоварският национал ще се завърне във Фенербахче, където вече има един изигран сезон: 2019/20. Тогава той се отчете със 17 гола и 7 асистенции в 36 мача, с което си осигури преминаването на “Олимпико”.

🚨🟡🔵 Vedat Muriqi to Fenerbahçe, here we go! Deal in place for €15m from Mallorca as he was a target for new president.



Muriqi has agreed terms with Fener, ready to join with formal steps to follow as @yagosabuncuoglu reported.



Done deal. 🇽🇰 pic.twitter.com/lO56ecNrX3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026

През изминалия сезон пък 32-годишният играч сензационно завърши като втори голмайстор в Ла Лига, въпреки че тимът му изпадна от испанския елит. Той заби цели 23 гола в 37 двубоя и остана само на две попадения от звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе, който взе наградата “Пичичи”.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages