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Вторият голмайстор в Ла Лига се завръща във Фенербахче

  • 10 юни 2026 | 18:12
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Вторият голмайстор в Ла Лига се завръща във Фенербахче

От Фенербахче се споразумяха с Майорка за привличането на нападателя Ведат Муричи, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

Да вкараш 23 гола и да изпаднеш
Да вкараш 23 гола и да изпаднеш

Трансферната сума по сделката е в размер на 15 млн. евро, но 40% или 7 млн. от нея ще отиде в касата на бившия му клуб Лацио. Муричи пък ще подпише договор до лятото на 2029-а. Така косоварският национал ще се завърне във Фенербахче, където вече има един изигран сезон: 2019/20. Тогава той се отчете със 17 гола и 7 асистенции в 36 мача, с което си осигури преминаването на “Олимпико”.

През изминалия сезон пък 32-годишният играч сензационно завърши като втори голмайстор в Ла Лига, въпреки че тимът му изпадна от испанския елит. Той заби цели 23 гола в 37 двубоя и остана само на две попадения от звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе, който взе наградата “Пичичи”.

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Снимки: Gettyimages

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