Крейчи: Срещу Мексико трябва да покажем на какво сме способни

Капитанът на Чехия Ладислав Крейчи остава оптимист, въпреки равенството 1:1 с Южна Африка във втория мач от група "А" на Световното първенство. Той вярва, че тимът му още има шанс да продължи напред в турнира, стига да се представи на нужното ниво в третия мач с Мексико.

„Имахме ясен тактически план и той проработи перфектно в началото. След това обаче допуснахме лек спад в концентрацията и започнахме да губим твърде много първи топки в средата на терена. Противникът се възползва от това. Няма смисъл да обвиняваме никого за дузпата, това е футбол – нещастна ситуация. Най-важното е, че съдбата ни все още е в нашите ръце. Предстои ни мач срещу домакина Мексико и там трябва да покажем най-доброто, на което сме способни", каза Крейчи след мача.

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Снимки: Gettyimages