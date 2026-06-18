Защо голмайсторът за Южна Африка плачеше в началото

Тебохо Мокоена започна мача със сълзи в очите, но го завърши с усмивка, след като реализира дузпа през второто полувреме, за да донесе на Южна Африка равенство 1:1 срещу Чехия в четвъртък на световното първенство. Мокоена, който беше уловен от камерите със сълзи, стичащи се по бузите му по време на националния химн преди мача, се разписа в 83-тата минута.

Халфът на Южна Африка сподели, че е бил завладян от емоции преди началния съдийски сигнал, мислейки за покойния си дядо.

Ah! Tebogo Mokoena is about to leave it all on the field pic.twitter.com/UqZG67GfGe — sofa coach🏆🏆🏆 (@Hulela_) June 18, 2026

„Знам, че където и да е, той би се гордял с мен - каза Мокоена. - Просто усетих присъствието му в този момент. Помислих си, че ако беше тук, щеше да се гордее с мен, защото знам, че той вярваше в мен, когато никой друг не вярваше.“

Михал Садилек беше дал преднина на чехите още в шестата минута на стадион „Мерцедес-Бенц“. И двата отбора загубиха първите си мачове и знаеха, че нов неуспех сериозно ще застраши шансовете им да достигнат до елиминационната фаза, до която ще стигнат 32 тима от всичките 48.

В следващия си мач от група А Южна Африка ще се изправи срещу Южна Корея в сряда, но ще бъде без Мокоена, който е наказан заради натрупани два жълти картона в турнира. Чехите пък загубиха от корейците с 1:2 в първия си мач и вероятно ще трябва да победят Мексико в последния си двубой в сряда, за да продължат напред.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google