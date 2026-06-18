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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЧЕХИЯ - ЮЖНА АФРИКА
  1. Световно първенство
  2. Чехия
  3. Исторически момент: за първи път изцяло женски съдийски екип ръководи мач

Исторически момент: за първи път изцяло женски съдийски екип ръководи мач

  • 18 юни 2026 | 19:27
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Двубоят между Чехия и Република Южна Африка на Мондиала ще бъде запомнен, защото за първи път в историята на мъжките световни първенства среща от турнира се ръководи от изцяло женски съдийски екип на терена.

Главен реферна мача е американката Тори Пенсо, а нейни помощнички са сънародничките ѝ Брук Майо и Катрин Несбит. Назначението им бележи важен момент не само за Мондиал 2026, но и за развитието на футбола като цяло, като още веднъж показва нарастващата роля на жените в най-високите нива на съдийството.

Тори Пенсо вече има сериозен международен опит, а Катрин Несбит беше част от първия женски съдийски екип, който ръководи мач на Световно първенство при мъжете в Катар през 2022 година. Сега обаче за първи път и трите позиции в съдийската бригада са заети от дами.

Още един исторически факт съпътства срещата, тъй като една от асистентките - Брук Майо, се превръща в първия открит представител на LGBTQIAPN+ общността, който съдийства на мач от мъжко световно първенство.

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