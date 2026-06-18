Чехия 0:0 Южна Африка, ранен удар на Шик

Чехия и Южна Африка играят при резултат 0:0 във втори мач за двата отбора в група "A" на Мондиал 2026, който се играе в Атланта. Тимовете не започнаха никак добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1:2, докато ЮАР загуби с 0:2 откриващия мач на турнира от един от съдомакините Мексико.

Така тази среща се явява голям шанс за своеобразен поправителен изпит и търсене на първа победа за всеки от тимовете. Преди поражението от корейците, Чехия беше в серия от шест поредни победи, което им дава увереност, че могат да се възстановят.

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За Южна Африка откриващият мач срещу Мексико се разви по възможно най-лошия начин. Освен че загубиха с 0:2, показвайки слаба игра в атака, двама техни играчи бяха изгонени с червени картони и не са на линия за двубоя с Чехия - Спепело Ситоле и Темба Зуане. Последният резултат удължи серията им без победа на шест поредни мача (3 равенства, 3 загуби). „Бафана Бафана“ спечелиха последния си мач срещу европейски съперник на световни финали, побеждавайки Франция с 2:1 през 2010 г. Сега те ще се надяват да повторят този успех, за да избегнат две поредни загуби в турнира за първи път в историята си.

Чехия и Южна Африка ще се срещнат за първи път на Световно първенство. Единственият им предишен двубой завършва при резултат 2:2 по време на Купата на конфедерациите през 1997 г.

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 🇨🇿🆚🇿🇦 #ProTenhleMoment



Tato jména Hrdých lvů se dnes nesou jihoafrickou savanou. 🦁🌅🇨🇿 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GupUNGJpkw — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 18, 2026

Чехия този път ще играе във формация 3-5-2, като промените в състава са пет. Двамата в атака са Патрик Шик и Адам Хложек, който този път започва като титуляр. Като уинг-бекове ще действат Владимир Цоуфал и Александър Сойка, а в средата на терена са Михал Садилек, Владимир Дарида и Лукаш Черв. Последните трима също са сред новите имена, които стартират от първата минута.

🇿🇦 Bafana Bafana's starting line up against Czechia 🇨🇿



⚽ Czechia vs Bafana Bafana

📅 Thursday, 18 June 2026

​🏟️ Atlanta Stadium

🕕 Kick-off: 18:00

🖥 SABC1, SABC 3 & SABC Sport#Fifaworldcup#BafanaPride #BafanaBafana pic.twitter.com/pvTUmJaoxX — Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 18, 2026

Южна Африка също започва с атакуваща формация 4-3-3, като в предни позиции ще действат Тапело Масеко, Икраам Райнерс и Освин Аполис. В средата на терена играе и едно от по-познатите имена в състава като Тебохо Мокоена.

Още в 1-ата минута центриране намери непокрития Патрик Шик, който обаче не успя да отправи добър удар.

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