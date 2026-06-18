Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ЧЕХИЯ - ЮЖНА АФРИКА
  1. Световно първенство
  2. Чехия
  3. Чехия 0:0 Южна Африка, ранен удар на Шик

Чехия 0:0 Южна Африка, ранен удар на Шик

  • 18 юни 2026 | 19:03
  • 1478
  • 1

Чехия и Южна Африка играят при резултат 0:0 във втори мач за двата отбора в група "A" на Мондиал 2026, който се играе в Атланта. Тимовете не започнаха никак добре първенството и инкасираха неприятни поражения. Чехия допусна обрат от Южна Корея и загуби с 1:2, докато ЮАР загуби с 0:2 откриващия мач на турнира от един от съдомакините Мексико.

Така тази среща се явява голям шанс за своеобразен поправителен изпит и търсене на първа победа за всеки от тимовете. Преди поражението от корейците, Чехия беше в серия от шест поредни победи, което им дава увереност, че могат да се възстановят.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

За Южна Африка откриващият мач срещу Мексико се разви по възможно най-лошия начин. Освен че загубиха с 0:2, показвайки слаба игра в атака, двама техни играчи бяха изгонени с червени картони и не са на линия за двубоя с Чехия - Спепело Ситоле и Темба Зуане. Последният резултат удължи серията им без победа на шест поредни мача (3 равенства, 3 загуби). „Бафана Бафана“ спечелиха последния си мач срещу европейски съперник на световни финали, побеждавайки Франция с 2:1 през 2010 г. Сега те ще се надяват да повторят този успех, за да избегнат две поредни загуби в турнира за първи път в историята си.

Чехия и Южна Африка ще се срещнат за първи път на Световно първенство. Единственият им предишен двубой завършва при резултат 2:2 по време на Купата на конфедерациите през 1997 г.

Чехия този път ще играе във формация 3-5-2, като промените в състава са пет. Двамата в атака са Патрик Шик и Адам Хложек, който този път започва като титуляр. Като уинг-бекове ще действат Владимир Цоуфал и Александър Сойка, а в средата на терена са Михал Садилек, Владимир Дарида и Лукаш Черв. Последните трима също са сред новите имена, които стартират от първата минута.

Южна Африка също започва с атакуваща формация 4-3-3, като в предни позиции ще действат Тапело Масеко, Икраам Райнерс и Освин Аполис. В средата на терена играе и едно от по-познатите имена в състава като Тебохо Мокоена.

Още в 1-ата минута центриране намери непокрития Патрик Шик, който обаче не успя да отправи добър удар.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Арестуваха бивш президент на футбола в Северна Македония

Арестуваха бивш президент на футбола в Северна Македония

  • 18 юни 2026 | 17:07
  • 1168
  • 3
"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина

"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина

  • 18 юни 2026 | 16:58
  • 2768
  • 1
Канада и Катар ще преследват историческа победа

Канада и Катар ще преследват историческа победа

  • 18 юни 2026 | 16:53
  • 970
  • 0
Мексико срещу Южна Корея: сблъсък с високи залози

Мексико срещу Южна Корея: сблъсък с високи залози

  • 18 юни 2026 | 16:43
  • 687
  • 0
Меси се разплакал заради баща си след първия си гол на Мондиал 2026

Меси се разплакал заради баща си след първия си гол на Мондиал 2026

  • 18 юни 2026 | 16:27
  • 4040
  • 1
Перишич изравни рекорд на Меси, Кейн е номер 1 при дузпите

Перишич изравни рекорд на Меси, Кейн е номер 1 при дузпите

  • 18 юни 2026 | 16:00
  • 1570
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

България с тежка загуба от Тайланд във VNL

България с тежка загуба от Тайланд във VNL

  • 18 юни 2026 | 17:59
  • 11255
  • 47
Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

Ще продължат ли да плащат Левски, ЦСКА, Лудогорец и другите? ЕК се зае с правило на БФС, лоши новини от Румъния

  • 18 юни 2026 | 12:46
  • 26490
  • 62
Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

Реал Мадрид обяви трето топ попълнение от Премиър лийг

  • 18 юни 2026 | 12:41
  • 36775
  • 25
Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

Французин сложи край на участието на Григор Димитров в Дъблин

  • 18 юни 2026 | 15:11
  • 20465
  • 25
"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина

"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина

  • 18 юни 2026 | 16:58
  • 2768
  • 1