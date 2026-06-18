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  3. Садилек: Рекордът не ме топли

Садилек: Рекордът не ме топли

  • 18 юни 2026 | 23:54
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Халфът на Чехия Михал Садилек отбеляза най-бързия гол от началото на Световното първенство. Той се разписа в 6-ата минута при равенството 1:1 с Южна Африка. Макар да е горд от рекорда си, той призна, че това не го топли, след като тимът му изпусна трите точки и е заплашен с отпадане от турнира.

„Да вкарам най-бързия гол на Световното е нещо, което ще помня цял живот, но в момента този рекорд не ме топли. Горчивината е огромна. Трябваше да решим мача още през първото полувреме, когато имахме пълна доминация. Бяхме длъжни да вкараме втори гол и да си улесним живота. Вместо това ги оставихме да повярват, че могат да ни пречупят. Сега ситуацията е сложна, но срещу Мексико ще играем на живот и смърт“, заяви Садилек.

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Снимки: Gettyimages

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