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Селекционерът на Чехия: Важното е, че все още сме в играта

  • 18 юни 2026 | 22:15
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Селекционерът на Чехия Мирослав Кубек бе със смесени чувства след равенството 1:1 с Южна Африка във втория мач от група "А" на Световното първенство. Той съжалява за изпуснатата победа, но пък запазва и доза оптимизъм, че тимът му все още има шансове за продължаване напред.

„Оценявам представянето ни позитивно. Играхме срещу отбор, който контролира топката изключително добре и има невероятно технични състезатели. Започнахме отлично, вкарахме гол, но изпуснахме още четири-пет чисти ситуации. Там изгубихме мача, трябваше да отбележим поне две попадения“, смята Кубек

„В края те ни притиснаха на контраатаки. Мачът костваше много сили, момчетата дадоха всичко от себе си, някои получиха и крэмпове (Томаш Холеш, Лукаш Черв). Не мога да им кажа нищо лошо, само мога да ги похваля. Раздадоха се максимално, а това понякога е по-важно от победата. С пускането на Соучек, Провод, Зелени и Шулц през втората част се вдигна нивото на комбинативност, точно както очаквахме. Определено има върху какво да стъпим и да анализираме“, допълни специалистът.

Накрая той коментира и шансовете за класиране напред в турнира.

„Да, 1:1 е малко, но предстои ни решителен мач с домакина Мексико. Ще изработим стратегия за тях. Най-важното е, че все още сме живи в турнира!“, завърши чехът.

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Снимки: Gettyimages

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