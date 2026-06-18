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  3. Селекционерът на ЮАР: Гордея се с моя отбор, това е "Бафана Бафана"

Селекционерът на ЮАР: Гордея се с моя отбор, това е "Бафана Бафана"

  • 18 юни 2026 | 21:47
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Селекционерът на ЮАР: Гордея се с моя отбор, това е "Бафана Бафана"

Селекционерът на Южна Африка Уго Броос бе много доволен от себераздаването на своите играчи в мача с Чехия. "Бафана Бафана" се добра до бойко равенство 1:1, което запази надеждите му за продължаване напред в елиминационната фаза на Световното първенство.

"Много се гордея с моя отбор. Това е "Бафана Бафана" – ние обичаме добрия футбол, агресивни сме, създаваме положения. Да, допуснахме грешки, но съм много горд от днешното представяне. Отборът на Чехия е мощен и с много високи футболисти. Справихме се много добре", започна Броос.

Той остава оптимист, че тимът му може да спечели последния мач с Южна Корея и да продължи напред.

"Малко е жалко, че е само 1:1, но просто трябва да спечелим мача срещу Република Корея, което също ще бъде много трудно. Ако играем със същата менталност, това ще бъде възможно“, допълни специалистът.

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