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Садилек с най-бързия гол на Световното до момента

  • 18 юни 2026 | 21:33
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Чешкият полузащитник Михал Садилек записа името си в историята на Световното първенство по футбол 2026, отбелязвайки най-бързия гол от началото на Мондиала до момента. Той се разписа в мача от Група "А" между националните отбори на Чехия и Южна Африка, провел се на "Атланта Стейдиъм".

Садилек прати топката в мрежата на „Бафана-Бафана“ точно в 5-ата минута и 7-ата секунда (официално отчетено като 6-ата минута), давайки ранен аванс на своята страна. Попадението бе изработено след асистенция на Александър Сойка. Въпреки мощния старт, двубоят завърши при равенство 1:1, след късна дузпа за Южна Африка, реализирана от Тебохо Мокоена.

Преди светкавичния удар на Садилек, рекордът за най-бърз гол на Световното първенство през 2026 г. се държеше от германския национал Феликс Нмеча. Той също се води в 6-ата минута, но неговият гол бе след точто 5,43 минути при победата на Германия над Кюрасао със 7:1 преди четири дни. Преди него пък Дамиан Бобадиля от Парагвай си бе отбелязал автогол в 7-ата минута срещу САЩ.

Въпреки впечатляващата бързина на Садилек, постижението му е далеч от абсолюлния рекорд в историята на световните финали. Той се държи от турската легенда Хакан Шюкюр, който на Мондиала през 2002 г. в Южна Корея и Япония отбеляза гол срещу домакините от Южна Корея в мача за третото място само 11 секунди след първия съдийски сигнал. Този рекорд остава недостижим и до днес.

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Снимки: Gettyimages

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