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Ясни са първите мачове на Ираола като треньор на Ливърпул

  • 5 юни 2026 | 13:24
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Ясни са първите мачове на Ираола като треньор на Ливърпул

Андони Ираола от вчера официално е новият старши треньор на Ливърпул. Мърсисайдци действаха бързо и само няколко дни след уволнението на Арне Слот намериха негов заместник. Предсезонната подготовка обаче е планирана далеч преди пристигането на Ираола.

Испанецът ще има своя неофициален дебют на 25 юли. Тогава “червените” ще се изправят срещу Съндърланд в контрола, която ще се играе в Нашвил, Тенеси. Тя е част от американското турне на тима. То ще продължи с мач срещу Рексъм в Ню Йорк четири дни по-късно, а на 2 август мърсисайдци ще играят с Лийдс в Чикаго.

Дебютът на Ираола на “Анфийлд” ще бъде на 9 август срещу Монако. Последната контрола на Ливърпул преди старта на сезона ще е срещу Комо на 16 август, отново на “Анфийлд”. Новият треньор на “червените” ще научи програмата за сезона в Премиър лийг на 19 юни, когато тя ще бъде изтеглена.

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