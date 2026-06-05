Ясни са първите мачове на Ираола като треньор на Ливърпул

Андони Ираола от вчера официално е новият старши треньор на Ливърпул. Мърсисайдци действаха бързо и само няколко дни след уволнението на Арне Слот намериха негов заместник. Предсезонната подготовка обаче е планирана далеч преди пристигането на Ираола.

Испанецът ще има своя неофициален дебют на 25 юли. Тогава “червените” ще се изправят срещу Съндърланд в контрола, която ще се играе в Нашвил, Тенеси. Тя е част от американското турне на тима. То ще продължи с мач срещу Рексъм в Ню Йорк четири дни по-късно, а на 2 август мърсисайдци ще играят с Лийдс в Чикаго.

🚨 HERE IS LIVERPOOL 2026/2027 FULL PRE-SEASON SCHEDULE:



• Sunderland at GEODIS Park in Nashville on Saturday, July 25 (kick-off 11:00pm BST)



• Wrexham at Yankee Stadium in New York City on Thursday, July 30 (kick-off 12:30am BST)



• Leeds United at Soldier Field in Chicago… pic.twitter.com/QWUcqeGx7L — Oreva (@Imoh_Silas_LFC) June 2, 2026

Дебютът на Ираола на “Анфийлд” ще бъде на 9 август срещу Монако. Последната контрола на Ливърпул преди старта на сезона ще е срещу Комо на 16 август, отново на “Анфийлд”. Новият треньор на “червените” ще научи програмата за сезона в Премиър лийг на 19 юни, когато тя ще бъде изтеглена.

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