Уволниха треньора на Лайпциг, Демикелис все по-близо до поста

РБ Лайпциг официално се раздели със старши треньора Оле Вернер след само един сезон начело на отбора. Германският клуб обяви решението, въпреки че специалистът изведе тима до третото място в германската Бундеслига и го класира за Шампионската лига. Под ръководството на Вернер Лайпциг достигна и до 1/4-финалите в турнира за Купата на Германия. Заедно с Вернер клуба напускат и неговите помощници Том Чикон и Патрик Колман.

Управляващият директор по спорта Марсел Шафер обясни, че решението е взето след задълбочен анализ на изминалия сезон.

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„Прекарахме последните няколко дни в задълбочен последен преглед на последния сезон. Във вторник вечерта решихме, че е необходима смяна на старши треньора. Въпреки това вярваме, че предстоящите предизвикателства изискват нови идеи и различен подход“, заяви Шафер.

RB Leipzig trennt sich von Cheftrainer Ole Werner



Ole Werner ist nicht länger Cheftrainer von RB Leipzig. Auch die Co-Trainer Tom Cichon und Patrick Kohlmann wurden freigestellt. Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, informierte das Trainerteam am Mittwoch über die… pic.twitter.com/IWyVpjA4kq — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 17, 2026

От РБ Лайпциг обявиха, че скоро ще предоставят допълнителна информация за новия старши треньор. Според агенция ДПА един от фаворитите за поста е бившият защитник на Аржентина и Байерн Мюнхен Мартин Демикелис, който за последно води Майорка и изпадна с островния тим след драматична битка за оцеляване в Ла Лига през изминалия сезон 2025/2026.

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