РБ Лайпциг официално се раздели със старши треньора Оле Вернер след само един сезон начело на отбора. Германският клуб обяви решението, въпреки че специалистът изведе тима до третото място в германската Бундеслига и го класира за Шампионската лига. Под ръководството на Вернер Лайпциг достигна и до 1/4-финалите в турнира за Купата на Германия. Заедно с Вернер клуба напускат и неговите помощници Том Чикон и Патрик Колман.
Управляващият директор по спорта Марсел Шафер обясни, че решението е взето след задълбочен анализ на изминалия сезон.
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„Прекарахме последните няколко дни в задълбочен последен преглед на последния сезон. Във вторник вечерта решихме, че е необходима смяна на старши треньора. Въпреки това вярваме, че предстоящите предизвикателства изискват нови идеи и различен подход“, заяви Шафер.
От РБ Лайпциг обявиха, че скоро ще предоставят допълнителна информация за новия старши треньор. Според агенция ДПА един от фаворитите за поста е бившият защитник на Аржентина и Байерн Мюнхен Мартин Демикелис, който за последно води Майорка и изпадна с островния тим след драматична битка за оцеляване в Ла Лига през изминалия сезон 2025/2026.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google