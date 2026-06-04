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  3. Вече свързват един от любимците на Ираола в Борнемут с Ливърпул

Вече свързват един от любимците на Ираола в Борнемут с Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 18:01
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Вече свързват един от любимците на Ираола в Борнемут с Ливърпул

Андони Ираола до часове официално ще бъде обявен за мениджър на Ливърпул, а медиите на Острова вече свързват един от неговите бивши играчи с мърсисайдци. Става дума за 22-годишния халф Алекс Скот, който се очаква в събота да дебютира за Англия. Той не е в състава на Томас Тухел за Световното първенство, но е част от младите играчи, които германецът повика допълнително само за подготвителния лагер.

Интересът към Скот е голям и е много вероятно той да напусне "Виталити" още това лято. Манчестър Юнайтед и Тотнъм са свързвани с него, но според "Сън" има голяма вероятност Ливърпул да спечели тази битка след назначението на Ираола. Спортният директор на мърсисайдци Ричард Хюз също много добре познава таланта на Скот, като именно той го привлече в Борнемут от Бристол Сити през 2023 година.

Иначе Ливърпул проявява сериозен интерес към още един халф, който е английски национал - Адам Уортън от Кристъл Палас. До скоро мърсисайдци бяха сочени като фаворити за привличането му, но може да се окаже, че пристигането на Ираола ще промени приоритетите.

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Снимки: Imago

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