Изненадващ трансфер за звездата на Спартак (Варна)

Вече бившата звезда на Спартак (Варна) Шанде има нов отбор. 25-годишният атакуващ футболист подписа договор за две години с Олимпия (Любляна).

🐉 Xande nova moč v napadu!



25-letni Brazilec se v Ljubljano seli iz Bolgarije, z Zmaji pa je sklenil 2-letno sodelovanje z možnostjo podaljšanja.



Številka na dresu ➡️ 77 pic.twitter.com/7H1zFBVPvJ — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 17, 2026

Шанде прекара година и половина в състава на "соколите", като силният му последен сезон, в който вкара 5 гола и направи 4 асистенции, привлече вниманието на тима от Любляна.

"Чувствам се отлично в Олимпия. Щастлив съм, че станах част от този клуб. Зад гърба си имам успешен сезон в България, който ми отвори вратата за този трансфер. Знам, че това е много успешен клуб в Словения, затова съм горд да бъда тук", заяви атакуващият футболист.

Xande, dobrodošel med Zmaji! 🇧🇷🐉 pic.twitter.com/H947OhONV2 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 17, 2026

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