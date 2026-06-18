Изненадващ трансфер за звездата на Спартак (Варна)

Вече бившата звезда на Спартак (Варна) Шанде има нов отбор. 25-годишният атакуващ футболист подписа договор за две години с Олимпия (Любляна).
Шанде прекара година и половина в състава на "соколите", като силният му последен сезон, в който вкара 5 гола и направи 4 асистенции, привлече вниманието на тима от Любляна.
"Чувствам се отлично в Олимпия. Щастлив съм, че станах част от този клуб. Зад гърба си имам успешен сезон в България, който ми отвори вратата за този трансфер. Знам, че това е много успешен клуб в Словения, затова съм горд да бъда тук", заяви атакуващият футболист.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google