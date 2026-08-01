Ясно е къде ще продължи кариерата си голмайсторът на Спартак (Варна)

Георг Стояновски ще подпише тригодишен договор с катарския Лусаил. Така той ще се превърне във втория играч на Спартак (Варна) след Ахмед Ахмедов, който е трансфериран през последните години в чуждестранен клуб.

Гьоко продължава кариерата си, а Георг очаква трансфер в Катар

Преди това обаче трябва да премине през медицински прегледи. Припомняме, че на стадион "Лусаил", където се очаква Стояновски да бележи голове за новия си тим, се състоя драматичния финал на Световното първенство през 2022 година между Аржентина и Франция , спечелен от Лионел Меси и компания след изпълнение на дузпи.

Пламен Трендафилов

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