Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Ясно е къде ще продължи кариерата си голмайсторът на Спартак (Варна)

Ясно е къде ще продължи кариерата си голмайсторът на Спартак (Варна)

  • 1 авг 2026 | 15:08
  • 794
  • 0

Георг Стояновски ще подпише тригодишен договор с катарския Лусаил. Така той ще се превърне във втория играч на Спартак (Варна) след Ахмед Ахмедов, който е трансфериран през последните години в чуждестранен клуб.

Гьоко продължава кариерата си, а Георг очаква трансфер в Катар
Гьоко продължава кариерата си, а Георг очаква трансфер в Катар

Преди това обаче трябва да премине през медицински прегледи. Припомняме, че на стадион "Лусаил", където се очаква Стояновски да бележи голове за новия си тим, се състоя драматичния финал на Световното първенство през 2022 година между Аржентина и Франция , спечелен от Лионел Меси и компания след изпълнение на дузпи.

Пламен Трендафилов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Пропадна контрола в Димитровград

Пропадна контрола в Димитровград

  • 1 авг 2026 | 10:35
  • 1011
  • 0
РБ Залцбург се прицели във вратаря на Лудогорец

РБ Залцбург се прицели във вратаря на Лудогорец

  • 1 авг 2026 | 09:39
  • 3938
  • 7
Арда договори нигериец от Канада

Арда договори нигериец от Канада

  • 1 авг 2026 | 09:26
  • 3141
  • 0
Гьоко продължава кариерата си, а Георг очаква трансфер в Катар

Гьоко продължава кариерата си, а Георг очаква трансфер в Катар

  • 1 авг 2026 | 09:23
  • 6674
  • 4
Базел и АЕК следят звезда на Левски

Базел и АЕК следят звезда на Левски

  • 1 авг 2026 | 09:10
  • 18860
  • 66
Босът на Спартак (Пд) разказа как се е заел с клуба и за трудното начало от петото ниво

Босът на Спартак (Пд) разказа как се е заел с клуба и за трудното начало от петото ниво

  • 1 авг 2026 | 08:00
  • 6453
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Левски без Майкон и Сангаре срещу Септември

Левски без Майкон и Сангаре срещу Септември

  • 1 авг 2026 | 13:18
  • 8561
  • 40
Базел и АЕК следят звезда на Левски

Базел и АЕК следят звезда на Левски

  • 1 авг 2026 | 09:10
  • 18860
  • 66
Левскарите се редят на опашка за билети за мача с Кайрат

Левскарите се редят на опашка за билети за мача с Кайрат

  • 1 авг 2026 | 11:18
  • 13428
  • 87
Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?

Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?

  • 1 авг 2026 | 07:15
  • 14795
  • 79
Инфантино направи крачка назад и се отказа от идеята, която предизвика бунт срещу ФИФА

Инфантино направи крачка назад и се отказа от идеята, която предизвика бунт срещу ФИФА

  • 1 авг 2026 | 06:07
  • 9136
  • 20
Кръгът във Втора лига започва с три мача

Кръгът във Втора лига започва с три мача

  • 1 авг 2026 | 07:00
  • 9163
  • 1