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Спартак (Варна) обяви ново партньорство - "соколите" сменят доставчика на екипировка за новия сезон

  • 9 юни 2026 | 18:32
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Спартак (Варна) обяви ново партньорство - "соколите" сменят доставчика на екипировка за новия сезон

Спартак (Варна) обяви ново партньорско споразумение. “Соколите” са подписали договор с германската марка за спортни екипировки Jako. Тя ще бъде официален доставчик на екипировката на първия отбор и детско-юношеската школа на клуба.

"Соколите" се събират в сряда за първа тренировка
"Соколите" се събират в сряда за първа тренировка

Ето какво пишат от Спартак:

ФК „Спартак“ Варна сключи партньорско споразумение с JAKO – една от водещите марки за спортна екипировка в Европа.

От новия сезон JAKO ще бъде официален доставчик на спортната екипировка за представителния отбор и детско-юношеската школа на клуба.

Сътрудничеството е важна стъпка в развитието на ФК „Спартак“ Варна и ще осигури качествена и модерна спортна екипировка за всички възрастови групи в клуба.

Благодарение на партньорството, футболистите на „соколите“ – от най-малките таланти до мъжкия отбор – ще бъдат екипирани с JAKO, доказали се със своето качество, комфорт и иновативен дизайн.

Очаквайте съвсем скоро първите артикули на JAKO в официалния фен магазин на клуба, както и представянето на новата колекция на ФК „Спартак“ Варна за сезон 2026/27.

Заедно гледаме към бъдещето с амбиция, професионализъм и желание за развитие!

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