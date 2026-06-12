Феновете на Спартак (Варна) събират пари за автобус

Безпрецедентната кампания за набиране на средства от страна на феновете на Спартак (Варна) за закупуване на клубен автобус показва още веднъж колко важна е тяхната роля за бъдещето на клуба. Вече има идея как ще изглежда новото возило и по какъв начин трябва да бъде брандирано със символите на клуба.
Тук трябва да се припомни и един много интересен факт от миналото. В средата на 90-те години, по време на управлението на непрежалимия Никола Ишков, клубът купува автобус от нидерландския гранд ПСВ Айндховен. За времето си возилото разполага с множество екстри – кожен салон, минибар, видеосистема и тоалетна. По това време ПСВ има сключен договор с технологичния гигант „Филипс“ и подменя автобусите си на определен период от време. Добрите контакти и спортният нюх на Никола Ишков помагат на клуба да се снабди с луксозното возило на изгодна цена, като автобусът е закупен втора употреба. В него са се возили играчи от световна класа като Люк Нилис, Роналдо Феномена, Яп Стам и Филип Коку. Години по-късно поддръжката на автобуса става все по-трудна и той е изваден от експлоатация. Така символично е белязан и краят на десетгодишната „златна ера на Ишков“. Днес, години по-късно, спартаклии отново са амбицирани да имат нов клубен автобус.
Пламен Трендафилов