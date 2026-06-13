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Гьоко Хаджиевски подложи младоците на Спартак (Варна) на тежки натоварвания

  • 13 юни 2026 | 12:36
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Гьоко Хаджиевски подложи младоците на Спартак (Варна) на тежки натоварвания

Варненските "соколи" започнаха лятната подготовка ударно с интензивни физически натоварвания, а към тренировките още от самото начало се присъединиха няколко интересни юноши. Всеки един от тях вече записа дебютни минути в професионалния футбол.

Това са вратарят Валентин Димитров, защитникът Кристиян Курбанов, халфовете Цветослав Маринов и Дамян Йорданов, които бяха и твърди титуляри в първия отбор през изминалия сезон, дясното крило Александър Александров и нападателят Даниел Халачев,  който изкара един полусезон под наем във Фратрия.

Всеки един от тези млади играчи трябва да убеди треньорския щаб на варненци в тренировъчния процес и планираните приятелски срещи, че е направил стъпка към израстване, съзряване и доверие, което трябва да бъде оправдано.

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