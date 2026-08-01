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  3. Панатинайкос привлече халф, който бе следен от Левски

Панатинайкос привлече халф, който бе следен от Левски

  • 1 авг 2026 | 15:45
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Панатинайкос привлече халф, който бе следен от Левски

Съперникът на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите Панатинайкос се подсили с халфа Кингс Кангва от Апоел (Беер Шева), съобщават от гръцкия клуб. Той е подписал договор за четири години и по непотвърдена информация "детелините" са платили 4 милиона евро за правата му. 

Кангва изигра силни две години в Беер Шева, записвайки 84 мача, 29 гола и 20 асистенции, а през миналия сезон бе избран за футболист на годината. Халфът от Замбия бе също така свързван с трансфер в Левски, но тези информации си останаха просто слухове. 

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