Ивайло Станчев: Пробвахме нови неща

Старши треньорът на шампиона в Североизточната Трета лига Черноморец (Балчик) Ивайло Станчев сподели няколко думи след днешната контрола на неговия тим. „Чайките“ отстъпиха с 3:4 на Черно море II (Варна) в нетрадиционен формат от 4 части по 30 минути.

"Получи се много интересен двубой с много ситуации пред двете врати. Пробвахме нови неща, някои се получиха, други не, но като цяло продължаваме да съсредоточаваме усилия върху сработването между играчите. Надявам се в оставащите две седмици до първенството да се доближим максимално до начина, по който ще изглеждаме в официалните мачове“, каза Станчев.

В последната си приятелска среща балчиклии приемат Волов-Шумен 2007, след което имат и мач за Купата на Аматьорската лига преди старта на новата кампания на Североизток.

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