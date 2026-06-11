Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) обяви нов помощник-треньор

Спартак (Варна) обяви нов помощник-треньор

  • 11 юни 2026 | 14:45
  • 739
  • 2
Спартак (Варна) обяви нов помощник-треньор

Спартак (Варна) обяви нов помощник-треньор. Ивелин Петков се присъединява към треньорския щаб и ще помага на Гьоко Хаджиевски през новия сезон. Петков за последно беше помощник на Ясен Петров в Добруджа.

Спартак (Варна) обяви ново партньорство - "соколите" сменят доставчика на екипировка за новия сезон
Спартак (Варна) обяви ново партньорство - "соколите" сменят доставчика на екипировка за новия сезон

Ето какво пишат от Спартак:

Ивелин Петков се присъединява към треньорския щаб на ФК Спартак Варна

ФК Спартак Варна информира своите привърженици, че Ивелин Петков се присъединява към щаба на старши треньора Гьоко Хаджиевски като помощник-треньор.

Петков притежава UEFA A лиценз и има натрупан опит в българския футбол както в работата с мъжки отбори, така и в развитието на млади футболисти. За последно той бе част от щаба на Ясен Петров в Добруджа, а в своята треньорска кариера е работил още в клубове като Монтана, Витоша Бистрица, Литекс, Беласица, Спартак Варна II и Ямбол 1915.

Присъединяването му към треньорския екип е част от стремежа на клуба да изгради стабилен, професионален и амбициозен спортно-технически щаб за предстоящите предизвикателства.

Пожелаваме успех на Ивелин Петков в новата му роля и вярваме, че с неговия опит, енергия и професионализъм ще допринесе за развитието на представителния отбор.

Само Спартак!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА поздрави Мишо Александров

ЦСКА поздрави Мишо Александров

  • 11 юни 2026 | 10:09
  • 1252
  • 5
Спартак (Плевен) уреди осем контроли

Спартак (Плевен) уреди осем контроли

  • 11 юни 2026 | 10:05
  • 1694
  • 0
Геша ще освежава Септември (Тервел)

Геша ще освежава Септември (Тервел)

  • 11 юни 2026 | 09:45
  • 1205
  • 2
ФК Рилци започва на 15 юли

ФК Рилци започва на 15 юли

  • 11 юни 2026 | 09:34
  • 921
  • 0
Паро Никодимов: Новите футболисти трябва да имат класата за клуб като ЦСКА

Паро Никодимов: Новите футболисти трябва да имат класата за клуб като ЦСКА

  • 11 юни 2026 | 09:31
  • 2139
  • 9
Официално: Миньор представи новия си треньор

Официално: Миньор представи новия си треньор

  • 11 юни 2026 | 09:25
  • 2500
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

  • 11 юни 2026 | 15:37
  • 2001
  • 0
Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

  • 11 юни 2026 | 13:28
  • 29519
  • 67
Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

  • 11 юни 2026 | 11:58
  • 23854
  • 10
Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

  • 11 юни 2026 | 11:10
  • 19346
  • 72
Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

  • 11 юни 2026 | 07:12
  • 25452
  • 31
23 неща, които не знаете за Кристиян Занов

23 неща, които не знаете за Кристиян Занов

  • 11 юни 2026 | 13:25
  • 2037
  • 3