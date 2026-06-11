Спартак (Варна) обяви нов помощник-треньор

Спартак (Варна) обяви нов помощник-треньор. Ивелин Петков се присъединява към треньорския щаб и ще помага на Гьоко Хаджиевски през новия сезон. Петков за последно беше помощник на Ясен Петров в Добруджа.

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Ето какво пишат от Спартак:

Ивелин Петков се присъединява към треньорския щаб на ФК Спартак Варна

ФК Спартак Варна информира своите привърженици, че Ивелин Петков се присъединява към щаба на старши треньора Гьоко Хаджиевски като помощник-треньор.

Петков притежава UEFA A лиценз и има натрупан опит в българския футбол както в работата с мъжки отбори, така и в развитието на млади футболисти. За последно той бе част от щаба на Ясен Петров в Добруджа, а в своята треньорска кариера е работил още в клубове като Монтана, Витоша Бистрица, Литекс, Беласица, Спартак Варна II и Ямбол 1915.

Присъединяването му към треньорския екип е част от стремежа на клуба да изгради стабилен, професионален и амбициозен спортно-технически щаб за предстоящите предизвикателства.

Пожелаваме успех на Ивелин Петков в новата му роля и вярваме, че с неговия опит, енергия и професионализъм ще допринесе за развитието на представителния отбор.

Само Спартак!

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