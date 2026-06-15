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Енгибар Енгибаров се завърна на "Коритото"

  • 15 юни 2026 | 17:07
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Енгибар Енгибаров се завърна на "Коритото"

Енгибар Енгибаров се завърна на ръководна позиция в Спартак (Варна). Той отново ще бъде спортен директор на "соколите". За последно Енгибаров работи в изпадналия от елита Добруджа.

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Ето какво написаха от "Коритото":

"Енгибар Енгибаров поема поста спортен директор на ФК Спартак Варна. Енгибар Енгибаров е име, добре познато на спартаклийската общност. Като бивш футболист на Спартак Варна, а впоследствие и като треньор и спортен директор в клуба, той отлично познава историята, традициите и ценностите на „соколите“.

През годините Енгибаров натрупва богат опит както в българския футбол, така и в чужбина, заемайки различни спортно-технически и ръководни позиции. За последно Енгибар Енгибаров беше част от спортно-техническото ръководство на ПФК Добруджа, където работи през последните две години.

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Със своите познания, професионален опит и дългогодишна връзка със Спартак Варна, той ще има важна роля в развитието на спортно-техническата структура на клуба. В същото време Пламен Гетов запазва своята позиция в спортно-техническото ръководство на клуба и ще продължи да изпълнява досегашните си функции.

Пожелаваме успех на Енгибар Енгибаров в работата му като спортен директор на ФК Спартак Варна".

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