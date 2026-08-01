10 години без Траян Дянков

Има имена, които остават завинаги в сърцата на хората и почитателите на футбола. Те са извоювали това признание с труд, професионализъм и незаменими човешки качества.Днес, 1 август, се навършват 10 години от загубата на непрежалимия Траян Дянков. Роден на тази дата през 1976 година, той си отиде от този свят едва на 40-годишна възраст, но остави след себе си футболно наследство и спомени, които продължават да живеят и днес.

Възпитаник на детско-юношеската школа на Спартак, дългогодишната му кариера преминава през родния клуб, Велбъжд (Кюстендил), Локомотив (Пловдив), Черноморец (Бургас), Калиакра (Каварна) и Динамо (Махачкала).

В професионалния футбол записва 432 мача и отбелязва 18 гола. Универсален футболист, Траян Дянков беше символ на непримиримост, безспорно спортно майсторство и висока етика на зеления терен. През 2004 година става шампион на България и носител на Суперкупата на страната с Локомотив Пловдив.

Паметта за него остава жива – в сърцата на близките, приятелите, съотборниците и всички, които имаха честта да го познават и да се възхищават на неговата игра.

/Пламен Трендафилов/

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google