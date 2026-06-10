И "соколите" с първа тренировка - чака се португалско крило

Отборът на Спартак (Варна) проведе първата си официална тренировка и даде старт на лятната подготовка за новия сезон. Под бурните аплодисменти на феновете старши треньорът Гьоко Хаджиевски изведе футболистите на тревното игрище на СК "Локомотив". Големият отсъстващ в редиците на "соколите" е Шанде, който се прибра в родината си. На негово място клубът очаква португалско крило със сходни технически характеристики.

Пред Sportal.bg Гьоко Хаджиевски коментира лятната подготовка и селекцията на отбора: "Сезонът, който приключи, беше много тежък за нас, но в крайна сметка успяхме да се задържим. Влизаме в новия сезон с по-големи очаквания. До 27 юни очакваме шест-седем нови играчи, които да се присъединят към подготовката на отбора. Лятната подготовка ще премине изцяло във Варна, а през този период са планирани четири контролни срещи. От понеделник започваме с по две тренировки дневно, насочени към физическата подготовка.

Матео Петрашило имаше проблеми със стара травма, но очакваме скоро да се включи пълноценно. През изминалия сезон много от младите ни футболисти натрупаха ценен опит и затова сме с по-големи амбиции. Освен това запазваме основната част от състава от миналата година, което ми дава основание да бъда оптимист".



Пламен Трендафилов

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