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  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Соколите" се събират в сряда за първа тренировка

"Соколите" се събират в сряда за първа тренировка

  • 9 юни 2026 | 08:08
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"Соколите" се събират в сряда за първа тренировка

Отборът на Спартак (Варна) се събира в сряда, 10 юни, от 18:00 часа на затревеното игрище на СК "Локомотив". Треньорът Гьоко Хаджиевски ще изведе  играчите за първа официална тренировка преди началото на лятната подготовка за новия сезон.

Междувременно, стана ясно, че феновете на тима са започнали отново кампания с набиране на средства за закупуване на клубен автобус. Желанието на спартаклийската общност е отборътда разполага със собствен превоз . Това е поредният случай и доказателство за обединение на привържениците на "соколите" в името  на едно по-добро бъдеще.

През изминалата кампания мнозина фенове се включиха в организираната дарителска акция за спасението на клуба.

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